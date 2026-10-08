Новый этап в развитии ненефтегазового экспорта: как компенсация логистических расходов повысит конкурентоспособность

В последние годы в Азербайджане расширяются объемы и география ненефтегазового экспорта.

Обеспечение устойчивости этой динамики и расширение возможностей экспортеров являются одними из ключевых направлений государственной политики. В этом контексте указ «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовых товаров и поддержке транспортных расходов» представляет собой важный шаг в продвижении экспорта и формировании новых механизмов поддержки.

Согласно указу, государство будет компенсировать часть транспортных расходов, связанных с экспортом ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения. В частности, за счет государственных средств будет покрываться до 70% таких расходов. Эта мера позволит предпринимателям сократить затраты на логистику и повысить конкурентоспособность местной продукции на зарубежных рынках.

Механизм поддержки применяется с 1 сентября текущего года.

Размер государственной поддержки, выплачиваемой предпринимателям, будет определяться с учетом вида транспорта, используемого для экспорта, понесенных транспортных расходов и таможенной стоимости товаров. При расчете на основе транспортных расходов компенсация составит 70% фактически оплаченных затрат на перевозку железнодорожным, воздушным и морским транспортом, а также автомобилями, зарегистрированными в Азербайджане. При перевозках автомобильным транспортом, зарегистрированным за рубежом, будет компенсироваться 50% расходов.

При расчете на основе таможенной стоимости учитывается 5% стоимости товара при перевозке морским транспортом и 15% - при использовании других видов транспорта. В качестве государственной поддержки выплачивается меньшая из двух сумм, полученных в результате этих расчетов.

Наряду с этим механизмом с 1 сентября текущего года государство компенсирует 70% транспортных расходов, связанных с перевозкой ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике, в другие регионы страны.

Механизм будет действовать в отношении экспортных операций и внутренних перевозок, осуществленных до 30 сентября 2036 года. Предприниматели могут собирать документы, подтверждающие экспортные операции или внутренние перевозки, осуществленные в течение каждого квартала, и представлять их в Министерство экономики после окончания соответствующего квартала. На основании этих документов будет рассчитан размер государственной поддержки, которая затем будет выплачена предпринимателю.

В целях расширения экспорта ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения с 1 сентября 2026 года государство также компенсирует часть расходов на таможенное оформление. Воспользоваться этой поддержкой смогут экспортеры, относящиеся к субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. Размер компенсации будет определяться исходя из ставки сбора за таможенное оформление, применяемой к таможенной стоимости экспортируемого товара, с учетом установленного максимального размера выплаты по каждой экспортной декларации.

Отметим, что механизм компенсации расходов на таможенное оформление при экспорте будет действовать до 30 сентября 2031 года - в течение пяти лет.

Дополнительные возможности для выхода на новые рынки

Одним из ключевых стратегических результатов указа может стать стимулирование азербайджанских компаний к выходу не только на традиционные, но и на новые, альтернативные рынки. Высокие транспортные расходы, возникающие при освоении новых зарубежных рынков, являются одним из факторов, ограничивающих конкурентные возможности экспортеров. Сложность логистических цепочек и высокая доля затрат на дальние перевозки в себестоимости продукции препятствуют диверсификации экспорта как по ассортименту товаров, так и по географии поставок. Новый механизм создает для компаний дополнительные возможности для освоения новых рынков.

Например, если ранее предприниматель считал экспорт в определенную страну экономически нецелесообразным из-за высоких логистических расходов, то новый механизм поддержки может изменить оценку рентабельности таких поставок. Таким образом, государственная поддержка способна стать для компании дополнительным экономическим стимулом.

Механизм поддержки для Нахчывана

Еще одним важным направлением указа является поддержка перевозок ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике, в другие регионы страны. Этот механизм имеет особое значение для расширения производства в Нахчыване. Не менее важно обеспечить доставку продукции из Нахчывана в другие города и районы Азербайджана по конкурентоспособным ценам. Если логистические расходы существенно увеличивают стоимость товара, продукция нахчыванских производителей может столкнуться с трудностями в конкурентной борьбе на рынках других регионов страны. Поэтому поддержка внутренних перевозок может способствовать расширению географии сбыта продукции, произведенной в Нахчыване.

Механизм поддержки, предусмотренный для Нахчывана, не следует рассматривать лишь как меру по сокращению транспортных расходов предпринимателей. Он преследует более широкую экономическую цель - более глубокую интеграцию продукции, производимой в Нахчыване, во внутренний рынок Азербайджана. С этой точки зрения поддержка внутренних перевозок может укрепить как производственный потенциал Нахчывана, так и возможности региона в сфере сбыта и поставок.

В целом указ является одним из важных элементов государственной политики, направленной на расширение ненефтегазового экспорта в Азербайджане. Данный механизм способен повысить конкурентоспособность азербайджанской продукции на зарубежных рынках, стимулировать выход на новые экспортные рынки, расширить географию поставок, диверсифицировать структуру ненефтегазового экспорта и создать дополнительные стимулы для использования местных логистических возможностей.