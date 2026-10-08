В Абшеронском районе к ответственности привлечены 23 мотоциклиста - ВИДЕО

В Абшеронском районе по итогам оперативно-профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 23 мотоциклиста, которые громким шумом в ночные часы нарушали покой жителей. Кроме того, задержаны пять человек, находившихся в розыске, и по «горячим следам» раскрыты 15 преступлений.

Как сообщает 1news.az, мероприятия провели сотрудники Абшеронского районного управления полиции в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка.

В ходе мероприятий выявлено восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Задержанные пять человек подозревались в совершении различных преступлений и находились в розыске по другим причинам.

Также установлено 32 факта незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества и 60 фактов мелкого хулиганства и мелкого хищения.

Сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции районного управления административные меры приняты в отношении трех водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.

В поселке Масазыр задержан водитель автомобиля марки «Lada» К.Гараев, совершавший действия, подпадающие под автохулиганство, а также водитель автомобиля марки «Chevrolet» С.Ахмедов, который управлял машиной под воздействием наркотического средства, стал виновником дорожно-транспортного происшествия и пытался скрыться с места.

Решением суда К.Гараев лишен права управления транспортным средством на один год, С.Ахмедов - на два года. В отношении последнего дополнительно применен административный арест.

Помимо этого, административные меры приняты в отношении 14 водителей, внесших незаконные изменения в конструкцию транспортных средств, и одного водителя, использовавшего многотональный звуковой сигнал.