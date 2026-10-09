В Баку изменена схема движения трех автобусных маршрутов
В Баку из-за ремонтных работ на улице Ильгара Мусаева в поселке Ени Гюняшли введено ограничение движения транспорта, в связи с чем движение регулярных маршрутов № 20, 55 и 104 организовано по альтернативным улицам.
Как сообщает 1news.az, информацию распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта.
Начальный остановочный пункт маршрута № 20 перенесен на улицу Сурхая Ночуева в поселке Ени Гюняшли.
Конечный остановочный пункт маршрута № 55 перенесен на улицу Этибара Бекирли в поселке Гарачухур.
Движение маршрута № 104 организовано по улицам 52-я Гарачухур и Хатама Аллахвердиева, Зыхскому шоссе и проспекту Гянджа, далее по действующей схеме движения.
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