В Баку изменена схема движения трех автобусных маршрутов

В Баку из-за ремонтных работ на улице Ильгара Мусаева в поселке Ени Гюняшли введено ограничение движения транспорта, в связи с чем движение регулярных маршрутов № 20, 55 и 104 организовано по альтернативным улицам.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Начальный остановочный пункт маршрута № 20 перенесен на улицу Сурхая Ночуева в поселке Ени Гюняшли.

Конечный остановочный пункт маршрута № 55 перенесен на улицу Этибара Бекирли в поселке Гарачухур.

Движение маршрута № 104 организовано по улицам 52-я Гарачухур и Хатама Аллахвердиева, Зыхскому шоссе и проспекту Гянджа, далее по действующей схеме движения.