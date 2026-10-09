В Баку на еще одной улице ограничивается движение транспорта

На улице Ильгара Мусаева в поселке Гюнешли Сураханского района Баку ограничивается движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы охватывают участок улицы Ильгара Мусаева от пересечения с улицей Этибара Бекирли до пересечения с улицей Сурхая Ночуева.

Движение транспортных средств на этом участке будет ограничено до завершения ремонтных работ.

Водителей просят использовать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения.