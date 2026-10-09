В Азербайджане зафиксировано снижение показателей рождаемости

В январе-июле 2026 года районными (городскими) отделками регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 48 954 новорожденных.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики. Сообщается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель снизился с 9,2 до 8,2 на 1000 человек населения.

Среди родившихся детей 53,4 процента составляют мальчики, а 46,6 процента - девочки. Из общего числа новорожденных 1 696 - двойни, а 60 - тройни. За семь месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 35 829 случаев смерти, и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель увеличился с 5,9 до 6,0 на 1000 человек населения.