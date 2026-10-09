Массовое отравление в Бейлагане: в больницу доставлены 14 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

9 октября около 12:00 в Бейлаганскую районную центральную больницу с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 женщин и 7 мужчин).

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

«Им была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как стабильное», - говорится в информации.

15:00

В средней школе села Эйвазалылар Бейлаганского района школьники отравились пищей, которую сами приготовили на уроке «Технология». Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) взяло факт отравления на контроль и начало расследование.

Как сообщает 1news.az, информацию в ответ на запрос агентства предоставили в AQTA.

Согласно первоначальному расследованию, инцидент произошел после того, как школьники употребили приготовленную ими на уроке пищу. Им оказывается помощь в соответствующем медицинском учреждении.

Расследование по факту произошедшего продолжается.