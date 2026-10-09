В Баку движение на перекрестке проспекта Гейдара Алиева ограничат на три ночи

На части транспортной развязки на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Бешира Бюньядова в Низаминском районе Баку проведут ремонтные работы. В ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 октября 2026 года с 23:00 до 07:00 движение транспорта на этом участке будет полностью ограничено.

Как сообщает «APA-Economics», информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что работы запланированы на ночное время с целью сведения к минимуму влияния на движение транспорта.

В AAYDA рекомендовали водителям пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать возможных заторов, быть внимательными при движении и с пониманием отнестись к проводимым работам.