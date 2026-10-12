Франгиз Ализаде: Единая школьная форма сплотит детей и поможет искоренить буллинг

«Мне кажется, что это очень хорошее нововведение, потому что дети не должны различаться по достатку или вкусу родителей. Им положено ходить в единой форме, чувствовать общность и гордиться тем, что они учатся в конкретной школе и классе. Вместе они составляют единое общество, скрепленное их педагогами».

Эту мысль председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде высказала в комментарии для 1news.az, говоря о введении единой школьной формы.

Она также отметила, что в 1950-е годы ученики тоже ходили в форме, и никаких претензий или возражений со стороны родителей и детей никогда не возникало.

«Мне кажется, что это очень дисциплинирует и объединит всех ребят, которые учатся в школе», - добавила она.

Франгиз Ализаде также коснулась вопроса о том, что отличающаяся школьная форма порой приводит к буллингу среди детей. Это очень неприятное явление.

«К сожалению, в наши дни это происходит во всем мире, не только в Азербайджане, но думаю, что в Азербайджане мы преодолеем эти трудности, потому что в целом наше общество здоровое, мы живем идеями победы, имеем оптимистические взгляды на жизнь, и эти неприятные явления должны постепенно уйти из нашего общества, из жизни наших школ. Я очень надеюсь на это. Думаю, что постепенно, если будет единая форма, если будут здоровые отношения между детьми, между педагогами и детьми, между родителями и школой, всё это поможет постепенно преодолеть эти препятствия», - подытожила она.