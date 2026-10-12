 Сардар Фараджов: «Появление единого стиля - это своевременный шаг, и все мы в обществе должны его поддержать» | 1news.az | Новости
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Сардар Фараджов: «Появление единого стиля - это своевременный шаг, и все мы в обществе должны его поддержать»

Фаига Мамедова13:15 - Сегодня
Сардар Фараджов: «Появление единого стиля - это своевременный шаг, и все мы в обществе должны его поддержать»

«Школьная форма - это не новая тема. Там, где есть качественное образование, она всегда имела значение».

Эту мысль директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист, композитор Сардар Фараджов озвучил в своем комментарии для 1news.az.

«Первые просветители Азербайджана в XIX веке, наша тогдашняя молодежь, получавшая образование в различных университетах и гимназиях - мы видели их юношеские фотографии, и на всех них была надета одежда того учебного заведения, где они учились. Это в целом вызывает особое уважение и интерес, и у такого внешнего вида есть свои отличительные черты: к примеру, у тех, кто получал техническое образование, были свои знаки различия, у медиков - другие. То есть всё это - продуманные и реализованные обществом факторы», - отметил композитор.

По словам С. Фараджова, в этом вопросе гораздо больше положительных сторон, потому что их визуальный облик уже вызывает интерес, радость и веру в целостность, значимость и превосходство образования: «Поэтому я считаю, что сегодня Азербайджан вновь возвращается к этой идее. Здесь нужно только радоваться, ведь Азербайджан - это уже государство, имеющее свои позиции в мире. Некоторым недовольным людям следует подумать об этом, об обществе, о государстве, то есть жить более масштабными идеями. Мне кажется, что это серьезный шаг, сделанный вовремя, поскольку находиться в разрозненном состоянии, когда каждый выглядит по-своему, для школьников хуже».

По мнению народного артиста, появление единого стиля - это своевременный шаг, и все мы в обществе должны его поддержать: «Когда дети видят друг друга в одинаковом виде, разумеется, и отношения между ними будут нормальными. Когда один носит одежду одного цвета, а другой - другого, дорогую, хочешь не хочешь, взгляды на это отличаются. Но когда школьная форма едина, она будет поддерживать между детьми исключительно равные отношения».

Сардар Фараджов также коснулся того, что некоторые религиозные деятели пытаются преподнести эту тему так, будто она якобы направлена против хиджаба. По его словам, это не что иное, как разжигание розни:

«Напротив, вовлекать в ношение хиджаба детей школьного возраста, чье мировоззрение еще не до конца сформировалось и которые еще не достигли совершеннолетия, неправильно. Ведь еще неизвестно, каково будет их собственное желание. Никто не отрицает религию, но чтобы прийти к ней, нужна жизнь, нужно созревание убеждений. Поэтому привлекать школьников к ношению хиджаба с малых лет в какой-то степени похоже на эксплуатацию».

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