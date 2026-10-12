В Баку подожгли автомобиль директора школы и попытались устроить пожар в учебном заведении

В Баку зафиксированы два инцидента, связанных с поджогом автомобиля директора средней школы в Карадагском районе и попыткой поджога учебного заведения в Ясамальском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, в Карадагском районе неизвестные подожгли автомобиль одного из директоров средней школы. В момент происшествия поблизости находились дети, однако никто не пострадал.

Еще один инцидент произошел в Ясамальском районе, где была предпринята попытка поджога одной из средних школ. Благодаря оперативно принятым мерам возгорание удалось предотвратить. Пострадавших нет.

В сообщениях об обоих происшествиях подчеркивается необходимость принятия решительных мер в отношении лиц, совершающих подобные действия. Инциденты также рассматриваются в контексте возможных попыток посягательств на светскую государственную модель Азербайджана.