Микаил Джаббаров: Азербайджан и Камбоджа могут расширить торговые связи

Азербайджан и Камбоджа могут еще более расширить торговые связи.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, две страны поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет:

"Наш политический диалог носил последовательный характер. Считаю, что было бы справедливо, если бы наши экономические связи соответствовали этому уровню. Наши страны обладают взаимодополняющими преимуществами, и каждая из них предлагает другой возможность выхода на более широкие рынки".

Министр отметил, что политическое доверие между Азербайджаном и Камбоджей создает основу для экономического сотрудничества.