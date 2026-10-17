Сегодня День города Физули

17 октября 2020 года вошел в историю Азербайджана как день освобождения города Физули и окрестных сел от армянской оккупации.

Бои за Физули были одним из важнейших сражений и одним из самых тяжелых боев за время Отечественной войны. Так, за 30 лет противник на территории, на линии соприкосновения построил мощные укрепления.

В результате прорыва нескольких линий обороны на линии соприкосновения на юго-восточном фронте Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с первых же часов боев получила стратегическое преимущество.

В результате успешной Физулинской операции Азербайджанской армией также был освобожден ряд населенных пунктов Джебраильского и Ходжавендского районов.

Для освобождения города Физули, где вооруженные силы Армении были наиболее укреплены, был подготовлен специальный план – взять в кольцо вражеские позиции, уничтожить противника на месте освободить стратегические высоты, села, территории укреплений противника. В ночь с 16 на 17 октября началась операция по освобождению города Физули, в тот же день были освобождены несколько сел района.

Эта историческая победа стала одним из решающих этапов в ходе славной 44-дневной Отечественной войны.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному 31 июля 2023 года, 17 октября – день освобождения города Физули от оккупации отмечается как День города Физули.

26 ноября 2020 года была учреждена медаль «За освобождение Физули». Распоряжением главы государства этой медалью награждены тысячи военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Сегодня Физулинский район и его населенные пункты восстанавливаются, реставрируются исторические памятники. Государственный флаг Азербайджана вот уже шесть лет развевается в Физули.

На территории района построено большое количество детских садов, школ, больниц, проложены различные комфортные дороги, разбиты красивые парки, созданы жилые комплексы. Реализация проектов в этом направлении продолжается. Всего за 9 месяцев был построен Физулинский международный аэропорт, который глава государства назвал «Воздушными воротами Карабаха».

С большим успехом реализуется утвержденная Распоряжением Президента Ильхама Алиева «I Государственная программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», охватывающая 2022-2026 годы, и в рамках которой тысячи жителей уже вернулись к родным очагам.

К 2040 году административную территорию города Физули предусматривается увеличить до 1943 гектаров, а его население - до 50 тысяч человек. Выдвинута концепция «Умный город», которая будет способствовать устойчивому развитию города Физули. Физули станет одним из крупнейших городов на освобожденных от оккупации территориях.