TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В связи с инцидентом в школе №136, расположенной в поселке Бина города Баку, помощь была оказана двум школьникам.

Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), по указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.

«Бригада скорой медицинской помощи оказала двум школьникам помощь на месте», - отмечается в информации.

12:23

Сегодня в школе № 136, расположенной в посёлке Бина в «Südçülük Sovxozu», было совершено нападение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в окно здания школы бросили камень, в результате чего пострадали два ученика.

Лица, совершившие это правонарушение, задержаны.