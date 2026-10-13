 Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы - Причина | 1news.az | Новости
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Общество

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы - Причина

Фаига Мамедова12:42 - Сегодня
Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы - Причина

Сегодня в связи с матчем футбольного клуба Сабах в Лиге чемпионов UEFA, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, на Красной линии Бакинского метрополитена будет применен усиленный режим работы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, на станции Кёроглу будет привлечена дополнительная рабочая сила и усилен контроль.

Движение поездов в течение дня организуется в соответствии с осенне-зимним графиком. После завершения матча при необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.

Отмечается, что график движения поездов по Зеленой и Фиолетовой линиям изменяться не будет.

Напомним, что в основном этапе Лиги чемпионов Сабах встретится с чешской Славией на Бакинском Олимпийском стадионе в 20:45.

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