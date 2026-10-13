Пресечена контрабанда около 125 кг наркотиков из Ирана - ФОТО

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС была пресечена попытка контрабандным путем переправить из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотические средства общей массой 124 килограмма 965 граммов.

Так, в результате проведенных пограничного поиска и оперативных мероприятий 11 октября было обнаружено и изъято из незаконного оборота 75 килограммов 515 граммов, а 12 октября - 49 килограммов 450 граммов наркотических средств.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.