«Мы вновь пережили ту атмосферу»: мать шахида о фильме, посвящённом 44-дневной Отечественной войне

«Мы увидели, через что пришлось пройти нашим сыновьям в боях, как они сражались и участвовали в военных действиях».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщила Бриллиант ханум, мать шахида Гаджи Рауфа во время состоявшейся в Центре Гейдара Алиева презентации фильма «44», посвящённого событиям 44-дневной Отечественной войны и пути к Победе.

Как отметила Бриллиант ханум, фильм произвёл на нее огромное впечатление: «Это была очень трогательная картина, посвящённая 44-дневной Отечественной войне. Актёры настолько реалистично воплотили свои образы, что перед нашими глазами словно ожили события тех дней. Мы вновь пережили ту атмосферу, словно сами оказались там».

По ее словам, в какой-то момент ей показалось, что среди тех, кто сражается, находится и ее сын: «Казалось, что и среди павших был мой Рауф. Поэтому с самого начала фильма и до его окончания я не могла сдержать слёз».

«Я считаю, что создание подобных фильмов чрезвычайно важно для будущих поколений. Наши маленькие дети, наши потомки смогут многому научиться благодаря этим картинам. Они смогут лучше узнать о героизме наших шахидов, об их самоотверженности и о том, на какие жертвы они шли ради Родины», - отметила она.