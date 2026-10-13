 Саадат Мамедова: Отставание женщин от учебы в XXI веке считаю большим ударом по образованию | 1news.az | Новости
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Саадат Мамедова: Отставание женщин от учебы в XXI веке считаю большим ударом по образованию

Фаига Мамедова15:35 - Сегодня
Саадат Мамедова: Отставание женщин от учебы в XXI веке считаю большим ударом по образованию

«Единая школьная форма направлена на обеспечение социального равенства среди детей во всех классах, и это нововведение не носит антирелигиозного характера».

Эту мысль доктор наук, доцент, заведующая отделом цифровой социологии и социологических исследований Института философии и социологии Саадат Мамедова озвучила в комментарии для 1news.az.

Как отметила С. Мамедова, единая форма формирует право на равенство в условиях инклюзивного общества, поэтому попытки определенных групп превратить этот вопрос в событие или провокацию в корне неверны. Прежде всего, это ведет к регрессу самого образования.

«У нас есть информация о том, что на окраинах города или в сельских школах девочек не пускают в школу, и они отстают от образования. Отставание женщин от учебы в XXI веке я считаю большим ударом по нашему образованию», - подчеркнула социолог.

Эксперт напомнила, что Азербайджан является светским государством со светской системой образования. По ее мнению, лица, желающие получать образование с соблюдением всех атрибутов ортодоксальной религии, могут обучаться в специализированных религиозных школах.

«Как и во всех направлениях, как и все аксессуары, религиозные атрибуты не должны пропагандироваться в школе. Существуют права детей, и они сами в определенном возрасте должны делать выбор - хотят они это носить или нет. Те, кто устраивает эту провокацию, сами нарушают права детей. Мы знаем, что в школах маленькие дети надевают религиозную одежду по наущению своих родителей, под их влиянием. Но после определенного возраста - я сама была свидетелем таких случаев - эти дети снимают свой хиджаб, поэтому я считаю, что это поступок, который должен порицаться на общественном уровне», - добавила доцент.

Коснувшись темы нападок на школы, Саадат Мамедова резюмировала, что подобные явления равносильны отставанию от образования:

«В свое время мы были народом, который вел большую борьбу за образование девочек. В настоящее время отставание девочек от учебы из-за какого-то определенного элемента одежды я расцениваю как неудачный шаг родителей».

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