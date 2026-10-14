Физули Гурбанов: Решение о единой школьной форме полностью отвечает политике светского государства

«Нет сомнений в том, что единая школьная форма окажет положительное влияние на мировоззрение маленьких детей и молодежи, а также на их взаимоотношения и общение, сделав их более приятными».

Эту мысль заведующий отделом теории познания и философии науки Института философии и социологии, доктор философских наук Физули Гурбанов озвучил в комментарии для 1news.az.

Как отметил Ф. Гурбанов, принятое Кабинетом Министров решение о единой школьной форме является обоснованным и полностью соответствует философии и политике независимого развития Азербайджана как светского государства.

«Не секрет, что во многих странах мира между детьми, подростками и молодежью возникают определенные конфликты, которые иногда заканчиваются очень плохо. Следовательно, основное внимание и цель как государства, так и общества должны заключаться в воспитании людей и граждан, обладающих единым воспитанием, единой позицией и серьезно учитывающих интересы государства и общества», - подчеркнул ученый.

По словам доктора философских наук, с этой точки зрения единая школьная форма как бы уравнивает всех в школе, приводя к одному уровню и одной социальной группе, что является положительным явлением.

«Кроме того, на фоне происходящего в последние два дня в значительной степени стоят внешние деструктивные вмешательства, к которым, возможно, по незнанию могут присоединяться определенные наивные люди. В любом случае подобные действия и такие протесты, на мой взгляд, неприемлемы», - указал Ф. Гурбанов.

Эксперт добавил, что подобные акции не могут принести пользы ни государству, ни идее, ни гражданственности, ни религиозной идентичности. В сложившейся ситуации азербайджанское общество должно быть со своим государством, выражать здравомыслящее отношение к происходящему и пресекать попытки тех, кто пытается посеять хаос и беспорядки в стране.