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Общество

В Азербайджан пытались незаконно ввезти крупную партию лекарств

Фаига Мамедова17:30 - Сегодня
В Азербайджан пытались незаконно ввезти крупную партию лекарств

В результате комплексных оперативных и таможенных мер, осуществленных сотрудниками Балакенского таможенного управления, была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии лекарственных средств.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на таможенном посту «Мазымгара» управления с помощью стационарной рентгеновской установки был досмотрен грузовой автомобиль, прибывший из Грузии в Азербайджан, в ходе чего на грузовой площадке были зафиксированы подозрительные изображения.

В ходе таможенной проверки в прицепе транспортного средства было обнаружено не задекларированное таможенному органу и сокрытое от таможенного контроля, упакованное в четыре картонные коробки большое количество лекарственных средств неизвестного качества.

По данному факту ведется разбирательство.

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