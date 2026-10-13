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Экономический совет Азербайджана обсудил развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей - ФОТО

Редакция 1news19:00 - Сегодня
Экономический совет Азербайджана обсудил развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей - ФОТО

13 октября прошло очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании, прошедшем под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, в повестку дня вошли вопросы развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе модернизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической инфраструктуры, перспективы развития и текущие экономические вопросы.

По вопросам повестки был заслушан подробный доклад президента SOCAR Ровшана Наджафа. По представленному вопросу выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица, озвучившие свои предложения.

Затем по текущим вопросам выступил председатель Правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метин Эйнуллаев.

По итогам заседания были приняты решения, даны соответствующие поручения Азербайджанскому инвестиционному холдингу, SOCAR и профильным структурам.

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