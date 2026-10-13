Возросла долговая нагрузка населения Азербайджана

На 1 июля 2026 года отношение долговой нагрузки населения Азербайджана к располагаемым доходам достигло 18,7%. За год показатель увеличился на 0,3 процентного пункта.

Об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана о финансовой стабильности за первое полугодие 2026 года.

В документе отмечается, что, несмотря на рост располагаемых доходов населения, доля долговых обязательств в них продолжает увеличиваться. В ЦБ подчеркнули, что динамика долговой нагрузки остается одним из вопросов, требующих внимания.