Цена азербайджанской нефти упала ниже $128 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $3,75, или 2,85%, и составила $127,87.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $130,52 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан упала на $4,19, или 3,47%, до $116,51.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.