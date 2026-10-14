В Турции проведена спецоперация на Halk TV: есть арестованные - ФОТО

Турецкие правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию на независимом телеканале Halk TV.

В рамках расследования, начатого Стамбульской генеральной прокуратурой в отношении владельца канала Джафера Махироглу, вещание было приостановлено, а управление медиаресурсом передано Фонду страхования сберегательных вкладов (TMSF).

Операция началась около 05:15 утра. В центральный офис Halk TV в Стамбуле вошли сотрудники сразу трех подразделений полиции: по борьбе с финансовыми преступлениями (Mali Şube), организованной преступностью (KOM) и терроризмом (TEM).

В рамках дела выданы ордера на арест 17 человек, из которых 11 уже задержаны. Сам владелец медиахолдинга Джафер Махироглу, а также 4 других фигурантов, по данным следствия, находятся за границей. Еще один подозреваемый находится в заключении по другому делу, поиск остальных продолжается.

Основанием для операции стали результаты расследования Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), данные секретных свидетелей и финансовый аудит.

Прокуратура вменяет Махироглу и его структурам следующие правонарушения:

- Тендерные махинации: получение неправомерной выгоды через муниципальные контракты в Измире и Стамбуле.

- Взятки: фиксация неучтенных платежей на сумму 14,46 млн лир за получение контрактов по завышенным ценам.

- Теневые финансовые потоки: по данным MASAK, суммарный оборот связанных с Махироглу компаний превысил 30,3 млрд лир. На личных счетах бизнесмена зафиксировано движение более 2,1 млрд лир (1,06 млрд поступлений и 1,11 млрд списаний), а также крупномасштабные международные переводы SWIFT, несопоставимые с официальными доходами.

Сам Махироглу прокомментировал происходящее в социальных сетях, связав обыски с «внутренними политическими интригами».

Оппозиция расценила действия властей как «удар по свободе слова».

Источник: Haberler