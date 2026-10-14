 В ДТП в Гедабее один человек погиб, четверо госпитализированы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В ДТП в Гедабее один человек погиб, четверо госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:45 - Сегодня
В ДТП в Гедабее один человек погиб, четверо госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гедабейском районе пострадали четыре человека (один мужчина и трое малолетних детей).

13 октября 2026 года около 23:45 они были госпитализированы в Гедабейскую районную центральную больницу.

Как сообщили 1news.az в ТƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), пациентам с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.

«Кроме того, был зафиксирован факт смерти одной женщины до прибытия к врачу», - отметили в ведомстве.

10:55

В Гедабейском районе автомобиль «VAZ 2107» опрокинулся на обочину: находившаяся в салоне женщина погибла на месте, ее сын получил травмы.

Как сообщает 1news.az, происшествие произошло в селе Чанагчы.

За рулем автомобиля находился Шюкюр Алекперов 1989 года рождения. В результате опрокидывания его жена Сейяра Алекперова скончалась на месте происшествия, а сын Али Алекперов получил телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело.

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