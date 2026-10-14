В ненефтегазовом секторе сформировано 70,3 процента ВВП Азербайджана

В январе-сентябре 2026 года на ненефтегазовый сектор пришлось 70,3 процента валового внутреннего продукта Азербайджана. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

Он выступил на III Национальном форуме конкуренции, организованном Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

По словам Э. Алиева, в 2021-2025 годах среднегодовой реальный рост в ненефтегазовом секторе составил около 6 процентов. За первые девять месяцев 2026 года из 14,7 миллиарда манатов инвестиций, направленных в основной капитал, 9,8 миллиарда манатов пришлось на этот сектор.

Как отметил первый заместитель министра, число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе выросло с начала 2026 года на 36 тысяч и достигло 1 миллиона 67 тысяч. Это составляет 56,5 процента трудовых договоров по стране.

«Эти цифры показывают, что условия предпринимательской деятельности напрямую влияют на большую часть экономики и занятости. Трудности, возникающие при выходе на рынок, в финансировании и в доступе к инфраструктуре, проявляются как в инвестициях, так и в создании новых рабочих мест», - подчеркнул Э. Алиев.

Он заявил, что улучшение предпринимательской среды и расширение возможностей для конкуренции имеют важное значение с точки зрения устойчивости экономического развития.

Для увеличения ненефтегазового экспорта, по его словам, необходимы повышение производительности, снижение производственных и транспортных расходов, укрепление позиций на внешних рынках.

Э. Алиев добавил, что формирование здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке способствует росту эффективности предприятий и их более подготовленному выходу на международные рынки, а результативность принимаемых решений и механизмов государственной поддержки зависит от их практического применения, возможностей предпринимателей по выходу на рынок и устранения существующих препятствий.