В этих регионах Азербайджана выплачены пенсии за октябрь

Пенсии за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району выплачены 14 октября 2026 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, выплаты произведены Государственным фондом социальной защиты при министерстве.

По Нахчыванской Автономной Республике пенсии за этот месяц были выплачены 7 октября 2026 года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

В остальных регионах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, пенсии за октябрь будут выплачены в октябре 2026 года согласно графику.