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Фархад Мамедов: экзамен союзничества Азербайджана и Турции

Редакция 1news13:37 - Сегодня
Фархад Мамедов: экзамен союзничества Азербайджана и Турции

Автор: заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

Взаимоотношения Азербайджана и Турции переживают эмоциональный кризис восприятия друг друга.

Можно сказать, что союзничество между странами достигло потолка возможностей интеграции, когда в традиционной формуле «одна нация — два государства» вторая часть формулы, а именно «два государства», создает естественный ограничитель.

Содержание кризиса

Внешне видны темы, о которых многое сказано и написано. Просто обозначим их:

- в Турции поднимают тему взаимоотношений Азербайджана и Израиля;

- в Турции поднимают тему правил по школьной форме в Азербайджане;

- в Азербайджане поднимают тему взаимоотношений Турции и Армении.

Вроде только эти три темы находятся в общественно-политическом дискурсе, где открыто упоминаются конкретные названия стран…

Экономические отношения, товарооборот, инфраструктурные и энергетические проекты, военно-техническое сотрудничество, внешнеполитические приоритеты на Южном Кавказе, в Центральной Азии, в рамках ОТГ, на Ближнем Востоке, в европейском направлении, взаимоотношения с Россией, Китаем, США, на Балканах, в Африке и многое другое — вне этих противоречий.

Просто зафиксируем круг вопросов, вызывающих генерацию негативной информации за последние пару месяцев.

Отметим, что внешняя политика является суверенным правом каждого государства. Как реализовывать внешнюю политику, определяет каждая страна в соответствии со своими национальными интересами. Это про формулу «одна нация — два государства».

Многие в Турции задавались вопросом, зачем Турция синхронизирует свою политику в отношении Армении с Азербайджаном, а Азербайджан не синхронизирует политику в отношении Израиля с Турцией. Все очень просто, потому что Армения оккупировала территории Азербайджана, а Израиль ничего у Турции не оккупировал. Азербайджан играет роль в процессе нормализации отношений Турции и Израиля. Да и торговля между Турцией и Израилем продолжается в штатном режиме.

Итак, отметим, что темы отношений с Израилем и правил по школьной форме относятся к суверенитету Азербайджана, и позиции, высказываемые в Турции, относятся к ожиданиям Турции от Азербайджана, которые Азербайджан не принимает.

У Турции в период президентства Р. Т. Эрдогана сформировалась идеологическая внешняя политика, это не новость для Баку. Азербайджан все это время пытается ввести отношения в рамки прагматизма, не умаляя эмоциональную составляющую. Союзничество с Азербайджаном является историей успеха Турции в регионе, так как Азербайджан организационно, финансово, энергетически и всеми имеющимися ресурсами поддерживает это союзничество в регионе и далеко за его пределами.

Да, у нас были кризисы во взаимоотношениях в 2009 году, и практика показала, что Азербайджан оказался на верной стороне истории.

Внешних интересантов осложнения отношений Азербайджана и Турции много. Здесь круги во власти в Иране и Израиле выступают как единомышленники.

Таким образом, констатируем, что навязчивые ожидания, высказанные со стороны чиновников, политиков и общественных деятелей, близких к властям Турции, в отношении Азербайджана являются прямым давлением на суверенитет Азербайджана. Из Азербайджана последовали ответы правящей партии и группы межпарламентской дружбы. Мы же не говорим, что нам не нравится в госструктурах Турции, где засели представители разных сект…

Что будет?

До конца года ожидается саммит ОТГ в Турции, где председательство должно перейти к Азербайджану. До этого времени заявления турецких политиков могут вызвать ответную реакцию азербайджанских. Это только усилит напряжение. Главное — оставаться в пределах риторического противостояния, не переходя на уровень принятия решений. Никто не может изменить естественную суть союзничества Азербайджана и Турции как на государственном уровне, так и на уровне отношений народов. Важно обозначить дно кризиса и обеспечить отскок. Кризис создаст новые рамки взаимоотношений, переход которых будет расцениваться как посягательство на суверенитет.

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