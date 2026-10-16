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«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Иногда, чтобы оказаться в Италии, не нужен билет на самолёт. Достаточно знать, куда пойти.

На Port Baku Walk, одной из самых новых точек притяжения города, Giardino Restaurant & Bar задаёт Баку по-настоящему итальянский ритм. Здесь время измеряют не минутами, а трапезами, аперитивами и разговорами, которые никак не желают заканчиваться вовремя.

Giardino не заявляет о себе избитыми клише. В этом нет нужды. Идея проще: перенести итальянский образ жизни на стол и позволить деталям говорить самим за себя.

Утро начинается с Dolce Giardino.

Тёплая бриошь встречается с сицилийской гранитой. Бомболони подают с кремовой начинкой. Мариттоццо щедро украшен взбитыми сливками, а рядом правильно сваренный итальянский кофе. Это, безусловно, завтрак, но ещё и мягкий довод против спешки.

Ближе к вечеру ритуал меняется.

Бокал вина. Что-нибудь небольшое на закуску. Друзья приходят, толком не зная, надолго ли задержатся.

Аперитиво - это не столько о том, что стоит на столе, сколько о том, что происходит вокруг него. В Giardino это приглашение замедлиться.

Сердце ресторана - Club Giardino, главный гастрономический зал, созданный венецианским шефом Карло Бернардини. Он родился в Венеции и вырос в семье, где гостеприимство и ресторанное дело были частью повседневной жизни. Поэтому для К.Бернардини итальянская кухня не тренд, а язык, на котором он говорит всю жизнь.

«Это меню - дань красоте наших итальянских традиций, вкусу моей мамы и моей любви к cucina Italiana».

Его меню свободно движется между ностальгией и современной элегантностью. Буррата встречается с шелковистой баклажанной капонатой. Ризотто примавера приносит свежесть сезона. Лазанья алла болоньезе щедра на рагу и воспоминания. Ньокки соединяются с грибами и сливками. А ещё есть бистекка алла фьорентина: внушительный, безупречно приготовленный, его подают целиком и нарезают прямо за столом.

Это итальянская кухня без лишней театральности. Потому что в Giardino подлинность кроется в деталях.

На кухне собрались итальянские профессионалы, которые знают эту кухню по опыту, а не по подражанию. Той же философии следует и пицца. Тесту дают время - долгая ферментация, бережная работа и терпение. Затем мастер-пиццайоло Лоренцо превращает его в нечто лёгкое, хрустящее и с глубоким вкусом.

Хорошее тесто не терпит коротких путей.

Тот же принцип распространяется и на десерты. Джелато и дольчи готовят на месте, свежими каждый день. Благодаря этому финал ужина обретает такую живость, что невольно задаёшься вопросом: почему десерт вообще когда-то считали чем-то второстепенным?

Философию дома можно выразить в двух словах:

Con Amore.

И, пожалуй, именно это отличает Giardino от множества мест, которые лишь заимствуют эстетику Италии.

Здесь итальянская культура не тема. Это темп.

Особая щедрость. Уважение к продуктам. Стол, за которым принято делиться. Желание заказать ещё одну бутылку. Убеждённость в том, что ужин не стоит торопить только потому, что часы показывают поздний час.

А когда обеденный зал постепенно погружается в вечер, Giardino открывает другую свою сторону.

За основным рестораном скрывается Speakeasy Giardino, более тёмный и камерный мир приглушённого света, джаза, цитрусовых нот, дуба и коктейлей. Это место, где у ночи появляются собственные планы: один бокал превращается в два, и никого особенно не заботит завтрашний день.

Если хочется чего-то полегче, выйдите на воздух.

Терраса Giardino расположена в самом центре города, но при этом приятно отстранена от него: вокруг зелень и тёплый вечерний свет. Бокал вина, что-нибудь сезонное с кухни и простая роскошь быть под открытым небом. Баку продолжает жить своей жизнью, а ваш вечер тем временем замедляется.

Возможно, в этом и заключается главное очарование Giardino. Он просто даёт почувствовать вкус итальянского состояния души.

Ешьте с удовольствием. Пейте не спеша. Оставайтесь дольше, чем собирались.

Con Amore,

Карло.

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