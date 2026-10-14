Известный кинорежиссер Джахангир Мехтиев: «В школах необходимо соблюдать установленные правила одежды»

«Вопрос получения знаний крайне важен, поскольку в целом наша цивилизация зависит от развития сферы обучения, а в школах необходимо строго поддерживать дисциплину и следовать единым правилам».

Эту мысль известный кинорежиссер Джахангир Мехтиев озвучил в комментарии для 1news.az.

По его словам, главный вопрос здесь заключается именно в соблюдении установленных государством правил и сохранении порядка.

При этом режиссер особо подчеркнул, что Азербайджанское государство всегда с большим уважением относится к религиозным ценностям.

«Как и все, я не выступаю ни против религии, ни против хиджаба, однако пусть дети вырастут и сами решат, чего они хотят. Считаю, что в школах должна быть единая форма одежды, следует соблюдать установленные правила дресс-кода. Каждый гражданин Азербайджана должен уважать законы и подчиняться им. У каждого наряда есть свое место и своя уместность», - отметил Джахангир Мехтиев.

«Мы живем, совершаем ошибки, исправляем их, и для этого необходимо подчиняться законам государства. Я на стороне закона. Гражданин Азербайджана привык что-то получать от государства, но государству нужно и отдавать. Как минимум то, что мы можем дать государству, - это подчинение закону. Это должен знать и ученик, и учитель», - добавил он.

В заключение Джахангир Мехтиев подчеркнул важность прививания подрастающему поколению национально-нравственных ценностей, назвав действующие правила в этой сфере правильным и справедливым решением.