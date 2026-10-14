Пять человек пострадали в ДТП на автомагистрали Баку - Газах - ФОТО - ВИДЕО

На участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории Горанбойского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, столкнулись автомобили марок Chevrolet и VAZ 2107.

По предварительной информации, в результате происшествия получили травмы Зейнал Намазов (1991 года рождения), Самир Абдуллаев (1998), Эльхан Насибов (1999), Роял Мамедов (1988) и С. Байрамов (2024). Они помещены в одну из больниц.

По факту ведется расследование.