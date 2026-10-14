Депутату от партии Пашиняна запретили въезд в РФ

Депутату парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян запретили въезд в Россию.

Как сообщает News-Armenia, депутат планировала посетить Россию для участия в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, проходящем в Санкт-Петербурге.

По информации, ей сообщили о действующем запрете на въезд на территорию России, однако причины запрета не раскрыли.

Бадалян назвала произошедшее странным и вызывающим беспокойство, отметив, что это препятствует выполнению ею официальных обязанностей в штаб-квартире международной организации.

«Мне не разрешили въехать в Российскую Федерацию. В качестве причины указали, что мне запрещён въезд в страну. Конкретная причина этого неизвестна», — написала депутат.