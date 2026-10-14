В Албании студенческие протесты переросли в беспорядки - ВИДЕО

В Албании протестующие студенты устроили беспорядки у здания министерства образования

В столице Албании Тиране акция студентов против высокой стоимости обучения и проблем в сфере образования переросла в столкновения с полицией.

Как сообщают местные СМИ, сотни молодых людей собрались в центре города, требуя решения проблем с финансированием образования и безработицей среди молодежи.

Во время акции протестующие забросали здание министерства камнями и бутылками с зажигательной смесью. На первом этаже ведомства начался пожар. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже беспорядки продолжились у офиса премьер-министра, где участники акции использовали коктейли Молотова.

По информации полиции, в ходе столкновений пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и женщина-журналист. Правоохранители задержали 23 человека.

В полиции также заявили, что протестующие бросали в силовиков петарды и камни, повредили ограждение министерства и пытались проникнуть на его территорию.