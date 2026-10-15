Мужчина из Гянджи обманул шестерых граждан на 23 тысячи манатов

Гянджинский городской суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы Мехмана Мамедова 1973 года рождения, признанного виновным в мошенничестве в отношении шести человек и подделке документов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, он признан виновным по статьям 178 и 320 Уголовного кодекса (мошенничество и подделка документов).

Мамедов является инвалидом второй группы бессрочно. Он представлялся окружающим влиятельным человеком и говорил, что располагает хорошими связями в государственных структурах. Управляя автомобилем марки Infiniti и выдавая себя за состоятельного человека, он получил от шести человек соответственно 4200, 3885, 4000, 4000, 4000 и 3050 манатов, обещая трудоустроить их самих или их детей, восстановить прекращенные пенсии и другое.

Некоторым из тех, кому было обещано трудоустройство, Мамедов передал также копии приказов без номера и даты, с поддельным QR-кодом, подписанных от имени руководителя Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Министерства образования Азербайджанской Республики Эльчина Керимова. Экспертиза установила, что эти документы поддельные.

В суде Мамедов заявил, что полученные мошенническим путем деньги потратил на свое лечение.