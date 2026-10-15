В Баку задержаны подозреваемые в ножевом ранении 20-летнего парня - ОБНОВЛЕНО

В Баку задержаны лица, подозреваемые в ножевом ранении 20-летнего юноши.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зарегистрирован сегодня около 2 часов ночи. Житель города Баку, 2006 года рождения Акбар Сабухи оглу Мамедов, подвергся ножевому нападению.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Т. Ибрагимов и А. Гасымов, подозреваемые в совершении данного деяния, были установлены и задержаны.

По факту ведется расследование.

10:33

В Баку произошел инцидент с применением ножа: житель города 2006 года рождения Акбар Сабухи оглу Мамедов доставлен в больницу с колюще-режущими ранениями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зарегистрирован ночью, около 2 часов.

По факту ведется расследование.