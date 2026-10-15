Бизнес-кредиты банков в Азербайджане выросли до 17,2 млрд манатов

К июню 2026 года бизнес-кредиты банков в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,4%, или на 2 млрд манатов, достигнув 17,2 млрд манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Атахан Гасанов в ходе своего выступления на брифинге, посвященном «Отчету о финансовой стабильности».

По его словам, банковский сектор продолжает финансирование различных отраслей экономики: «За отчетный период рост кредитного портфеля зафиксирован по бизнес-, потребительским и ипотечным кредитам».

Атахан Гасанов отметил, что годовой темп роста кредитного портфеля составил 11,8%, что свидетельствует о росте роли банковского сектора в финансировании экономики.

Он подчеркнул, что рост бизнес-кредитования в основном наблюдался в сферах информации и связи.

По его словам, качество кредитного портфеля банков также находится в центре внимания. Зафиксирована тенденция к снижению доли реструктурированных активов в кредитном портфеле.

Наряду с этим, за отчетный период рост необслуживаемых кредитов наблюдался в основном в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства. Проведенный анализ показал, что этот рост связан с индивидуальными клиентами и не носит системного характера.

Атахан Гасанов добавил, что анализ финансовых показателей нефинансового сектора имеет важное значение с точки зрения оценки финансовой стабильности: «Хотя по отдельным отраслям наблюдаются определенные различия, согласно анализу, ни один сектор экономики не отнесен к рискованной категории».

Гафар Агаев