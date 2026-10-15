 Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:35 - Сегодня
Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку автомобиль Volkswagen потерял управление и опрокинулся, два находившихся в нем пассажира погибли на месте. Установлено, что водитель был пьян и вел машину на высокой скорости.

Как сообщает 1news.az, информацию о дорожно-транспортном происшествии распространило Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 14 октября около 01:35 автомобиль марки Volkswagen с государственным регистрационным знаком 77 XS 274 под управлением жителя Баку Аскера Зарбалиева во время движения по территории поселка Бильгя вышел из-под контроля и перевернулся.

Согласно первоначальной информации, в аварии, произошедшей из-за высокой скорости и нахождения водителя за рулем в нетрезвом состоянии, погибли находившиеся в автомобиле пассажиры - житель столицы Камран Алиев и житель Гахского района Табриз Алиев. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В Главном управлении государственной дорожной полиции выразили серьезную обеспокоенность повторением дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по вине лиц, садящихся за руль в нетрезвом виде, и вновь обратились к водителям с призывом воздерживаться от подобных грубых нарушений правил, которые в большинстве случаев заканчиваются гибелью людей.

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