Наводнение в Стамбуле привело к гибели трех человек

В Стамбуле во время наводнения погибли 3 человека, еще 4 пропали без вести.

По данным турецких медиа, в среду в Стамбуле выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр.

Город в значительной степени парализован из-за ливней и сильного ветра.

Метеорологи назвали объемы осадков рекордными.

По данным губернаторства Стамбула, в среду в городе зафиксированы 1 277 подтоплений жилых домов и 15 оползней. Ливни превратили дороги во многих районах Стамбула в реки, местами были затоплены переходы, загруженность трасс в час пик достигала 89%. По информации местных властей, свыше 8 тыс. сотрудников экстренных служб и 2 тыс. единиц техники привлечены для ликвидации последствий непогоды.

Власти Стамбула объявили желтый код метеоопасности в городе на четверг. По их прогнозам, ливни в мегаполисе продолжатся до конца дня 15 октября, не исключены подтопления, селевые потоки, перебои в работе транспорта и инфраструктуры. Жителей и туристов просят без крайней необходимости не покидать свои дома. В четверг в Стамбуле отменены занятия в местных школах, объявлены административные выходные для ряда категорий служащих.

Источник: Sabah