В Гусаре дикие животные искусали местных жителей

В селе Имамгулукенд Гусарского района дикие животные напали на местных жителей: в результате нападения шакалов пострадали три человека. Все трое уже выписаны из больницы и продолжают лечение амбулаторно.

Как сообщает APA, в TƏBİB в ответ на запрос агентства сообщили, что 10 октября 2026 года в отделение скорой медицинской помощи Гусарской районной центральной больницы были госпитализированы два человека - женщина и мужчина, а 12 октября 2026 года - еще один человек, женщина. Все они поступили с укусами шакалов.

В больнице пациентам поставлен диагноз - множественные травмы различных участков тела. Им была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь и введена вакцина против бешенства.

Состояние всех троих пациентов оценивается как стабильное.

По имеющейся информации, жители села обеспокоены тем, что в октябре 2026 года дикие животные часто заходят в населенный пункт.