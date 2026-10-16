 Заснул за рулем автокрана: подробности смертельного ДТП в Кюрдамире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Заснул за рулем автокрана: подробности смертельного ДТП в Кюрдамире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:17 - Сегодня
Заснул за рулем автокрана: подробности смертельного ДТП в Кюрдамире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 05:00 на 207-м километре автомобильной дороги Баку-Газах, проходящей по территории Кюрдемирского района, автомобиль марки «Isuzu» (автокран) под управлением Махмуда Алиева столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем марки «Mercedes» под управлением Угурлу Паналиева.

Как сообщает 1news.az, в результате ДТП пассажир Махмуда Алиева, житель города Имишли Талех Джаббарлы (1980 года рождения) погиб на месте происшествия. На место были привлечены сотрудники полка ДПС. По факту ведется расследование.

По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что М. Алиев заснул за рулем, в результате чего автомобиль потерял управление.

Главное управление государственной дорожной полиции выражает серьезную обеспокоенность участившимися тяжёлыми дорожно-транспортных происшествий по аналогичным причинам и обращается к водителям, в частности к лицам, осуществляющим пассажиро и грузоперевозки, призывая их не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, строго соблюдать правила дорожного движения, режим труда и отдыха, а также не относиться халатно к собственной безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения.

08:08

В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

Грузовик Isuzu, за рулем которого находился житель Имишлинского района Махмуд Алиев (1966 г. р.), врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes.

В результате столкновения пассажир Isuzu, житель Имишлинского района Талех Джаббаров (1980 г. р.), погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Поделиться:
968

Актуально

Мнение

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ...

Мнение

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным ...

Общество

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Общество

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о ...

Общество

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Азербайджане 19-летнего парня, убившего отца, приговорили к 1,5 года тюрьмы

В Баку 12-летняя школьница подверглась насилию со стороны дяди? - Утверждение - ОБНОВЛЕНО

В Баку подожгли автомобиль директора школы и попытались устроить пожар в учебном заведении

Какая будет погода в Баку 14 октября?

Последние новости

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Сегодня, 18:00

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Сегодня, 17:40

Али Асадов встретился с руководством международных и зарубежных паралимпийских комитетов

Сегодня, 17:34

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня, 17:30

Обеспечение жильём инвалидов войны и семей шехидов за счёт страховых средств продлено до 2029 года

Сегодня, 17:14

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:09

«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 16:45

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:40

Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Сегодня, 16:22

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным институтам в Баку

Сегодня, 16:18

Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Сегодня, 16:07

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

Сегодня, 15:45

Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Сегодня, 15:38

Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем СВМДА итоги VII саммита - ФОТО

Сегодня, 15:33

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Сегодня, 15:30

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Сегодня, 15:18

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Сегодня, 15:12

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ответственности

Сегодня, 15:02
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55