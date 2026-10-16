Заснул за рулем автокрана: подробности смертельного ДТП в Кюрдамире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 05:00 на 207-м километре автомобильной дороги Баку-Газах, проходящей по территории Кюрдемирского района, автомобиль марки «Isuzu» (автокран) под управлением Махмуда Алиева столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем марки «Mercedes» под управлением Угурлу Паналиева.

Как сообщает 1news.az, в результате ДТП пассажир Махмуда Алиева, житель города Имишли Талех Джаббарлы (1980 года рождения) погиб на месте происшествия. На место были привлечены сотрудники полка ДПС. По факту ведется расследование.

По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что М. Алиев заснул за рулем, в результате чего автомобиль потерял управление.

Главное управление государственной дорожной полиции выражает серьезную обеспокоенность участившимися тяжёлыми дорожно-транспортных происшествий по аналогичным причинам и обращается к водителям, в частности к лицам, осуществляющим пассажиро и грузоперевозки, призывая их не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, строго соблюдать правила дорожного движения, режим труда и отдыха, а также не относиться халатно к собственной безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения.

08:08

В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

Грузовик Isuzu, за рулем которого находился житель Имишлинского района Махмуд Алиев (1966 г. р.), врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes.

В результате столкновения пассажир Isuzu, житель Имишлинского района Талех Джаббаров (1980 г. р.), погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.