Бригады скорой помощи в Азербайджане получат планшеты и навигационные системы

Бригады скорой медицинской помощи в Азербайджане будут оснащены планшетами и навигационными системами.

Разработана новая система управления вызовами, которая находится на этапе внедрения.

Как сообщили 1news.az в TƏBİB, система позволит управлять вызовами через единую платформу, определять адреса на карте, отслеживать бригады скорой медицинской помощи в режиме реального времени и более оперативно направлять их на вызовы.

Одним из нововведений является оснащение бригад планшетами. С их помощью будет обеспечен электронный прием вызовов, а также внесение в электронную систему непосредственно на месте происшествия данных о состоянии здоровья пациента, результатах осмотра и оказанной медицинской помощи. Это создаст условия для цифровизации медицинской документации, оперативной передачи данных и усиления непрерывности медицинской услуги.

Через планшеты предусматривается и проведение телемедицинских консультаций. В сложных клинических случаях бригады скорой медицинской помощи смогут провести дистанционный консилиум с врачами соответствующей специализации. Эта возможность поддержит более оперативную оценку состояния пациентов и своевременное принятие необходимых медицинских решений.

Одновременно с помощью аналитических инструментов на основе искусственного интеллекта анализируются географическое распределение вызовов, их интенсивность и плотность населения. На этой основе начата работа по оптимальному размещению бригад, эффективному использованию ресурсов и созданию новых бригад и пунктов скорой медицинской помощи.

Водители автомобилей скорой медицинской помощи будут обеспечены мобильными устройствами с навигационной системой. Адреса вызовов будут автоматически передаваться в навигационную систему, что позволит определять оптимальный маршрут движения и быстрее добираться до места происшествия.

Для изучения и применения наиболее успешного зарубежного опыта в этой сфере предусматриваются привлечение международных экспертов и реализация проектов сотрудничества.

В TƏBİB состоялось итоговое заседание по подготовительной работе в области применения цифровых технологий. На нем обсуждались состояние готовности к внедрению новой системы управления вызовами, функциональность технологических решений, результаты проделанной работы и мероприятия следующего этапа.

В целях усиления профессиональной подготовки персонала скорой медицинской помощи будут организованы постоянные тренинги в Медицинском учебно-симуляционном центре Yeni Klinika. Кроме того, гражданам, вызвавшим бригаду, будут направляться инструкции по оказанию первой помощи до ее прибытия на место происшествия.