На границе Азербайджана пресечены попытки незаконного пересечения - ФОТО

Граждане иностранных государств задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджана на участках пограничных отрядов «Загатала» и «Шамкир».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, задержания произведены в результате оперативно-войсковых мероприятий Пограничных войск.

На территории, обслуживаемой пограничным отрядом «Загатала», задержан 1 гражданин Палестины, пытавшийся пересечь границу из Грузии в направлении Азербайджанской Республики.

На территории, обслуживаемой пограничным отрядом «Шамкир», задержаны 3 гражданина Исламского Эмирата Афганистан и 2 гражданина Алжирской Народной Демократической Республики, которые пытались нарушить государственную границу, следуя из Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.