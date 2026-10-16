Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

С 15 сентября в некоторых государственных структурах, расположенных в Баку, применяется новый график работы.

Целью этого шага является оценка транспортной плотности и подготовка итоговых предложений по устранению проблемы.

Однако, судя по всему, изменения графиков работы недостаточно для предотвращения транспортных заторов в столице. Одним из главных факторов, влияющих на пробки, является большое количество студентов в высших учебных заведений. В частности, совпадение часов начала и окончания занятий в университетах с графиком работы учреждений создает проблему загруженности дорог.

Может ли изменение часов занятий в высших учебных заведениях способствовать уменьшению пробок?

Член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, депутат Мехрибан Велиева прокомментировала данный вопрос Oxu.Az.

По ее мнению, в целях снижения транспортной нагрузки в последующие годы часы занятий могут быть изменены не только в вузах, но и в школах:

«Изменение графика работы и часов занятий в высших и общеобразовательных школах является одним из вопросов, которые можно рассмотреть с точки зрения уменьшения транспортной плотности.

Если нововведения в сфере образования будут признаны необходимыми, их следует планировать исключительно накануне нового учебного года, заблаговременно объявлять и реализовывать, обеспечивая готовность всех сторон.

Наряду с этим, степень влияния подобного шага на сокращение пробок, безусловно, должны оценить специалисты транспортной сферы».

Депутат также предложила возможные варианты новых часов занятий:

«Например, в качестве возможных вариантов для обсуждения можно рассмотреть начало занятий в начальных классах в промежутке с 10:00 до 11:00 вместо 08:00–09:00 утра или организацию графика занятий на уровне полного среднего образования в ином формате. При этом должны учитываться особенности школ, возрастные группы учащихся, рабочий график родителей и требования учебного процесса. В рамках соответствующих правил школы на основании решений педагогических советов могут определять режим работы в соответствии со своими возможностями.

В высших учебных заведениях также можно использовать такие варианты, как поэтапное распределение расписания занятий на другое время, некоторое изменение времени начала и окончания учебы. Такой подход может помочь в определенной степени снизить загрузку дорог в часы пик. Тем не менее эффективность предлагаемых механизмов должна изучаться совместно с транспортными экспертами, а решения - приниматься на основе анализа реальной ситуации».