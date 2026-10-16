МККК пока не посетил азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, задержанного в Армении

Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не посетил военнослужащего Азербайджанской армии Насими Мусаева, задержанного в Армении.

Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на руководителя коммуникационных программ представительства МККК в Армении Зару Аматуни.

По её словам, МККК обладает мандатом для решения данного вопроса, однако посещение пока не состоялось.

Зара Аматуни отметила, что организация ведёт диалог с властями Армении по этому вопросу.

Отметим, что, согласно информации, распространённой пресс-службой Генеральной прокуратуры Азербайджана, ранее появились сообщения об исчезновении Насими Расим оглу Мусаева, проходившего срочную действительную военную службу в одной из воинских частей, расположенных на территории Лачинского района Азербайджанской Республики.

Сообщалось, что 26 сентября 2026 года в связи с отсутствием Насими Мусаева на месте службы и невозможностью установить его местонахождение были начаты поиски. Соответствующие подразделения Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям провели необходимые поисковые мероприятия.

В целях выяснения обстоятельств происшествия Военная прокуратура провела соответствующее расследование, по результатам которого были установлены обоснованные подозрения в самовольном оставлении Насими Мусаевым воинской части.

По решению армянского суда Насими Мусаев был арестован.

Читайте по теме:

«Не собирался причинять вред»: Показания азербайджанского солдата на допросе в Армении

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело