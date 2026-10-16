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Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике - ФОТО

Редакция 1news21:31 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом и региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Наджаф и Кристофоли прибыли в страну для участия в заседании Совета инвесторов в топливно-энергетической отрасли.

В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество Узбекистана с SOCAR и BP в энергетическом секторе.

Отдельное внимание было уделено дальнейшей разработке углеводородных месторождений на плато Устюрт. Мирзиёев также высоко оценил участие британской компании BP в этом масштабном проекте.

Кроме того, обсуждались перспективы реализации новых проектов в нефтегазовой отрасли, организации долгосрочных поставок и расширения сети продаж нефти и нефтепродуктов.

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