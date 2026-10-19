АЖД увеличивает число рейсов в Габалу

В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага по маршруту Баку - Габала - Баку будут организованы дополнительные рейсы.

Как передает 1news.az, об этом распространило информацию ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно информации, в целях удовлетворения спроса пассажиров в течение четырех подряд нерабочих дней, приуроченных ко Дню Победы и Дню Государственного флага, 7, 8, 9 и 10 ноября по маршруту Баку - Габала - Баку будут организованы рейсы как в прямом, так и в обратном направлениях.

Приобрести билеты можно на официальном сайте АЖД, в мобильном приложении «ADY Mobile», а также в железнодорожных кассах.