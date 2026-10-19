Скончался преподаватель Бакинского государственного университета Максуд Бабаев

Скончался преподаватель кафедры экономической и социальной географии географического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Максуд Бабаев.

Как сообщает 1news.az, Максуд Бабаев родился в 1952 году в селе Чичи Губинского района. В 1969–1973 годах он учился на географическом факультете Азербайджанского государственного педагогического института, а в 1976–1980 годах - в аспирантуре Института географии Национальной академии наук Азербайджана. В 1980–1988 годах защитил кандидатскую диссертацию в Тбилисском государственном университете на тему «Проблемы территориальной организации сельскохозяйственного производства и формирования агропромышленных комплексов на орошаемых землях Азербайджанской Республики - на примере Миль-Карабахской равнины», получив ученую степень по специальности «Географические науки и охрана окружающей среды».

В 1973–1976 годах занимался педагогической деятельностью в Губе, в 1976–1977 годах работал главным инспектором в Государственном комитете по охране природы, в 1978–1994 годах - старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте экономики Госплана. В 1994–2001 годах он занимал должность заведующего отделом инспекции по охране окружающей среды Каспийского моря Госкомприроды, в 2001–2007 годах - руководителя отдела охраны окружающей среды и биологических ресурсов Каспийского моря Министерства экологии и природных ресурсов. В 2007–2008 годах работал начальником Департамента экологического мониторинга Управления экологии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), в 2008–2014 годах - начальником Службы мобильного мониторинга ЗАО «Ekol Mühəndislik Xidmətləri» ГНКАР, а в 2014–2018 годах - начальником отдела контроля технологических процессов и качества воды, главным технологом ОАО «Азерсу». С 2021 года работал преподавателем на кафедре экономической и социальной географии географического факультета БГУ.

Сферой научных интересов Максуда Бабаева были проблемы территориальной организации сельского хозяйства, устойчивое развитие, охрана и управление окружающей средой и природными ресурсами, экологические проблемы Каспийского моря, а также использование водных ресурсов.