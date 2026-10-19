Ввоз автомобилей в Азербайджан заметно сократился - ФОТО

В январе–сентябре 2026 года импорт автомобилей в Азербайджан резко сократился.

Количество ввезённых в страну машин уменьшилось на 27 982 единицы, или на 32,8%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Marja.az со ссылкой на сопоставление отчётов Государственного таможенного комитета, за первые девять месяцев 2026 года в Азербайджан было импортировано 57 275 автомобилей на сумму 1 млрд 132 млн 197 тыс. долларов США.

За аналогичный период 2025 года в страну было ввезено 85 257 автомобилей на сумму 1 млрд 605 млн 21 тыс. долларов.

Таким образом, расходы на импорт автомобилей сократились на 472 млн 824 тыс. долларов, или на 29,5%.

Импорт легковых автомобилей снизился на 35%

В январе–сентябре 2026 года в Азербайджан было импортировано 50 898 легковых автомобилей и прочих транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки пассажиров. Статистическая стоимость импорта по этой категории составила 943 млн 227 тыс. долларов.

За соответствующий период 2025 года было импортировано 78 205 легковых автомобилей на сумму 1 млрд 431 млн 843 тыс. долларов. Таким образом, импорт легковых автомобилей сократился на 27 307 единиц, или на 34,9%, в количественном выражении и на 488 млн 616 тыс. долларов, или на 34,1%, в стоимостном.

Резкое сокращение импорта гибридных автомобилей

Сравнение отчётов показывает, что сильнее всего просел импорт гибридных автомобилей. Ввоз гибридов, не заряжаемых от внешнего источника электроэнергии, снизился с 12 555 единиц за первые девять месяцев 2025 года до 5174 единиц за тот же период 2026 года. Таким образом, импорт по этой категории сократился на 7381 единицу, или на 58,8%.

Ещё более серьёзное падение показал импорт гибридных автомобилей, которые можно заряжать от внешнего источника электроэнергии (plug-in hybrid).

Ввоз таких машин сократился с 31 873 до 11 621 единицы. Это означает снижение на 20 252 единицы, или на 63,5%.

В целом по обеим категориям импорт гибридных автомобилей снизился с 44 428 до 16 795 единиц. Таким образом, ввоз гибридов сократился на 62,2%.

Импорт электромобилей упал на 56%

Серьёзное снижение зафиксировано и в импорте транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем. В январе–сентябре 2025 года в Азербайджан было ввезено 1559 электромобилей на сумму 48 млн 211 тыс. долларов.

За тот же период 2026 года этот показатель снизился до 680 единиц на сумму 17 млн 541 тыс. долларов. Таким образом, импорт электромобилей сократился на 879 единиц, или на 56,4%, в количественном выражении и примерно на 63,6% — в стоимостном.

Импорт грузовых и специальных автомобилей

За первые девять месяцев 2026 года в Азербайджан было импортировано 5383 грузовых автомобиля. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 6030 единиц. Таким образом, импорт грузовиков сократился на 10,7%.

Ввоз транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, снизился с 652 до 527 единиц. Сокращение по этой категории составило 19,2%.

А вот импорт транспортных средств специального назначения, напротив, вырос с 370 до 467 единиц, то есть на 26,2%.