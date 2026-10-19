«Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E

В редакцию 1news.az обратились читатели с жалобой на работу общественного транспорта - в частности, маршрутных линий № 120 и 120E.

«Дело в том, что автобусы полностью переполняются. Я понимаю, что люди не виноваты, они торопятся на работу, но перегружать их до такой степени, что транспорт еле едет, - это ужас. Я еще еду с конечной остановки и благо могу сесть и нормально разместиться, но огромное количество людей, включая пожилых, едут стоя в давке, из-за чего у многих нередко случаются панические атаки», - рассказывает читательница.

По ее словам, раньше жилые массивы MIDA были не так сильно заселены, как сейчас, к тому же на линии увеличили интервал движения - теперь автобусы ходят каждые 11 минут. Пока пассажиры ждут транспорта, собирается целая толпа, сесть в подошедший автобус удается далеко не всем, так как он уже прибывает забитым. На конечных остановках автобусы порой стоят по 20 минут, в то время как люди вынуждены ожидать на улице, когда двери салона откроются и начнется посадка.

«Я пишу вам в надежде, что нас наконец услышат. Проживая такое каждый день - с утра и вечером, видя, как люди мучаются, чтобы добраться до работы или вернуться домой, - начинаешь чувствовать, что нервная система совсем сдала», - отметила она.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, планируется ли решение проблемы, редакция 1news.az направила официальный запрос в компанию BakuBus MMC, обслуживающую данные маршруты.

В компании сообщили, что в целях улучшения обслуживания пассажироперевозки по регулярному маршруту № 120 были усилены за счет дополнительной единицы транспорта (теперь на линии курсирует в общей сложности 21 автобус с интервалом в 8–9 минут). На экспресс-маршруте № 120E количество автобусов также увеличили на 3 единицы, доведя их общее число до 13 (интервал движения составляет 10–11 минут).

Кроме того, в BakuBus прокомментировали причины возможных задержек:

«Отметим, что в утренние и вечерние часы пик на дорогах наблюдается интенсивное движение. В частности, пробки фиксируются на проспекте Ходжалы, улицах Иззета Оруджова и Пушкина, по которым проходит маршрут № 120, а также на улицах Афияддина Джалилова и Пушкина на линии маршрута № 120E. Возникающие заторы могут приводить к временному увеличению интервалов между автобусами. В связи с этим просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации на дорогах в часы пик».

В компании также добавили, что экспресс-линия № 120E была организована специально для снижения пассажиропотока на основном маршруте № 120 и создания альтернативных возможностей передвижения. Поскольку это экспресс-маршрут, посадка и высадка пассажиров осуществляются на ограниченном числе остановок.

«Для сведения сообщаем, что в нашем Telegram-канале регулярно и оперативно публикуется актуальная информация о дорожной ситуации, а также об изменениях в траектории движения маршрутных линий. Просим пассажиров подписаться на данный ресурс, чтобы получать самые последние сведения», - подытожили в BakuBus.

Послесловие…

Что ж, остается надеяться, что в ближайшее время будут найдены эффективные пути решения проблемы, которые помогут разгрузить улицы Баку от заторов и позволят горожанам вовремя и с комфортом добираться домой.