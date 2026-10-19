 «Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E

Фаига Мамедова16:15 - Сегодня
«Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E

В редакцию 1news.az обратились читатели с жалобой на работу общественного транспорта - в частности, маршрутных линий № 120 и 120E.

«Дело в том, что автобусы полностью переполняются. Я понимаю, что люди не виноваты, они торопятся на работу, но перегружать их до такой степени, что транспорт еле едет, - это ужас. Я еще еду с конечной остановки и благо могу сесть и нормально разместиться, но огромное количество людей, включая пожилых, едут стоя в давке, из-за чего у многих нередко случаются панические атаки», - рассказывает читательница.

По ее словам, раньше жилые массивы MIDA были не так сильно заселены, как сейчас, к тому же на линии увеличили интервал движения - теперь автобусы ходят каждые 11 минут. Пока пассажиры ждут транспорта, собирается целая толпа, сесть в подошедший автобус удается далеко не всем, так как он уже прибывает забитым. На конечных остановках автобусы порой стоят по 20 минут, в то время как люди вынуждены ожидать на улице, когда двери салона откроются и начнется посадка.

«Я пишу вам в надежде, что нас наконец услышат. Проживая такое каждый день - с утра и вечером, видя, как люди мучаются, чтобы добраться до работы или вернуться домой, - начинаешь чувствовать, что нервная система совсем сдала», - отметила она.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, планируется ли решение проблемы, редакция 1news.az направила официальный запрос в компанию BakuBus MMC, обслуживающую данные маршруты.

В компании сообщили, что в целях улучшения обслуживания пассажироперевозки по регулярному маршруту № 120 были усилены за счет дополнительной единицы транспорта (теперь на линии курсирует в общей сложности 21 автобус с интервалом в 8–9 минут). На экспресс-маршруте № 120E количество автобусов также увеличили на 3 единицы, доведя их общее число до 13 (интервал движения составляет 10–11 минут).

Кроме того, в BakuBus прокомментировали причины возможных задержек:

«Отметим, что в утренние и вечерние часы пик на дорогах наблюдается интенсивное движение. В частности, пробки фиксируются на проспекте Ходжалы, улицах Иззета Оруджова и Пушкина, по которым проходит маршрут № 120, а также на улицах Афияддина Джалилова и Пушкина на линии маршрута № 120E. Возникающие заторы могут приводить к временному увеличению интервалов между автобусами. В связи с этим просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации на дорогах в часы пик».

В компании также добавили, что экспресс-линия № 120E была организована специально для снижения пассажиропотока на основном маршруте № 120 и создания альтернативных возможностей передвижения. Поскольку это экспресс-маршрут, посадка и высадка пассажиров осуществляются на ограниченном числе остановок.

«Для сведения сообщаем, что в нашем Telegram-канале регулярно и оперативно публикуется актуальная информация о дорожной ситуации, а также об изменениях в траектории движения маршрутных линий. Просим пассажиров подписаться на данный ресурс, чтобы получать самые последние сведения», - подытожили в BakuBus.

Послесловие…

Что ж, остается надеяться, что в ближайшее время будут найдены эффективные пути решения проблемы, которые помогут разгрузить улицы Баку от заторов и позволят горожанам вовремя и с комфортом добираться домой.

Поделиться:
447

Актуально

Хроника

Президент Азербайджана наградил энергетиков

Общество

Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

Мнение

Чужая светскость покоя не дает: как религию превращают в инструмент ...

Общество

Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Общество

Несрин Джавадзаде заявила о кампании по очернению ее репутации - ФОТО

Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Организатор поджога автомобилей в Масазыре задержан при перелете из Грузии в Узбекистан

В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Скончался заслуженный журналист Анвар Гафарлы

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ценностями нет

Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

Ресторан Giardino на один вечер превратился в Тоскану – ФОТО

Последние новости

Несрин Джавадзаде заявила о кампании по очернению ее репутации - ФОТО

Сегодня, 18:15

Совет прессы призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане

Сегодня, 18:02

Организатор поджога автомобилей в Масазыре задержан при перелете из Грузии в Узбекистан

Сегодня, 17:51

В результате ракетных ударов по Киеву поврежден офис Украинско-Азербайджанской бизнес-ассоциации

Сегодня, 17:25

Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России

Сегодня, 17:20

В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Сегодня, 17:12

Токаев поставил задачи по повышению готовности ВС Казахстана

Сегодня, 17:11

В Тбилиси заявили, что ЕС поддерживал беспорядки в Грузии, но получил их у себя

Сегодня, 17:10

Арест Navai в Казахстане грозит ему миллионными убытками - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 17:09

В Иране заявили о готовности заключать с арабскими странами соглашения по безопасности

Сегодня, 17:03

Студентка из Азербайджана победила в международном конкурсе и выступила в Гарварде

Сегодня, 17:00

Путешествие в Баку столетней давности: в Ичеришехер открылся музей Time Pavilion - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:47

Фархад Мамедов: что там по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией?

Сегодня, 16:30

Нетаньяху пригрозил противникам Израиля новыми мощными ударами

Сегодня, 16:20

«Автобусы забиты до отказа»: пассажиры пожаловались на маршруты № 120 и 120E

Сегодня, 16:15

Егор Крид снял клип в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Мехрдад Эхлаки назначен министром обороны Ирана

Сегодня, 15:58

Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

Сегодня, 15:55

В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:52

В азербайджанском секторе Каспийского моря изъяли более 8 килограммов наркотиков - ФОТО

Сегодня, 15:46
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55