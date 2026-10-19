Айгюн Кязимова исполнила песню на стихи Лейлы Алиевой - ВИДЕО

В Сети презентован новый клип народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой на лирическую песню «Bilirəm» (Знаю).

Новая песня А.Кязимовой написана композитором Кямалом на стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой - на лирическую композицию в Габале снят видеоклип, представленный для просмотра ниже.

Выход новой композиции «Bilirəm» стал одним из проектов, приуроченных к 40-летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой, которое певица отмечает в этом году - в рамках юбилейного года народная артистка продолжает радовать поклонников новыми музыкальными работами, представляя песни и видеоклипы.

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