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В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Редакция 1news17:12 - Сегодня
В НАНА высказались о возможном исключении Рамиза Мехтиева

Вопрос о лишении Рамиза Мехтиева статуса действительного члена Национальной академии наук Азербайджана будет рассмотрен после вынесения судебного решения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, действительное членство является единственным статусом Мехтиева в академии. Габиббейли подчеркнул, что после оглашения решения суда вопрос вынесут на рассмотрение Общего собрания Президиума Национальной академии наук Азербайджана, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

Ранее на заседании Правления партии «Yeni Azərbaycan» было принято единогласное решение об исключении Рамиза Мехтиева из партии. Кроме того, участники заседания сочли целесообразным обратиться в соответствующие инстанции с ходатайством о лишении его государственных наград.

Рамиз Мехтиев возглавлял Администрацию Президента Азербайджана с 1995 по 2019 год, а в 2019-2022 годах занимал пост президента Национальной академии наук Азербайджана.

В октябре 2025 года Служба государственной безопасности возбудила в отношении Мехтиева уголовное дело. Ему предъявлены обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем, государственной измене, а также действиях, направленных на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя. Эти деяния предусмотрены статьями 193-1.3.2, 274 и 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики соответственно.

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